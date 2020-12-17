صلاح خارجه.. بايرن وليفربول يسيطران على التشكيل الأفضل لـ2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى: أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التشكيل المثالي في العالم لعام 2020. وشهد التشكيل سيطرة لاعبي بايرن ميونيخ، وليفربول، على التشكيل، فيما تواجد الثنائي ليونيل ميسي، وكرستيانو رونالدو. وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: أليسون بيكر الدفاع: أرنولد - فيرجيل فان دايك - سيرجيو راموس - ألفونسو ديفيز الوسط: جوشوا كيميش - كيفين دي بروين - ألكنتارا الهجوم: ليونيل ميسي - ليفاندوفسكي - رونالدو ويقام الحفل هذا العام افتراضيًا عبر الانترنت حيث سيتابعه الجمهور عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الاجراءات الاحترازية في زمن فيروس كورونا، بينما سيتواجد الهولندي روود خوليت والإعلامية ريشمين تشودري في مقر الاتحاد الدولي بزيورخ.

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