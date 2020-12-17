كلوب أفضل مدرب في العالم متفوقا على "فليك" حاصد البطولات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى: توج الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، بجائزة أفضل مدرب في العالم، التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل مدرب لعام 2020. وتوج يورجن كلوب بالجائزة بعد تتويجه بالدوري الإنجليزي بعد غياب لمدة 30 عاما عن فريق ليفربول. وتفوق كلوب على الثنائي مارسيلو بيلسا المدير الفني لليدز الإنجليزي، وهانز فليك المتوج بالخماسية مع بايرن ميونيخ "الدوري والكأس والسوبر المحلي، ودوري الأبطال، والسوبر الأوروبي". ويقام الحفل هذا العام افتراضيًا عبر الانترنت حيث سيتابعه الجمهور عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الاجراءات الاحترازية في زمن فيروس كورونا، بينما سيتواجد الهولندي روود خوليت والإعلامية ريشمين تشودري في مقر الاتحاد الدولي بزيورخ.

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