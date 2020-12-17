محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى: فاز الكوري الجنوبي سون هيونج مين نجم توتنهام الإنجليزي، بجائزة بوشكاش التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل هدف في العالم لعام 2020. وسجل سون هيونج مين نجم توتنهام فى بيرنلى بالدوري الإنجليزي، بطريقة رائعة بعد مروره من منتصف الملعب حتى إحراز الهدف. ويقام الحفل هذا العام افتراضيًا عبر الانترنت حيث سيتابعه الجمهور عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الاجراءات الاحترازية في زمن فيروس كورونا، بينما سيتواجد الهولندي روود خوليت والإعلامية ريشمين تشودري في مقر الاتحاد الدولي بزيورخ.

كانت هذه تفاصيل خبر سون يتوج بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.