العين يقصي الأهلي ويتأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

حقق فريق العين فوزا مهما علي نظيره فريق الأهلي بنتيجة هدفين دون رد فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم الخميس علي ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية وذلك في إطار منافسات دور ال16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

أحرز ثنائية العين كلا من جيترسون سانتوس و فيليب براداريتش في الدقيقتين 64,71 من زمن

واهدر خوان انور لاعب فريق العين ركلة جزاء في الدقيقة 22 من المباراة.

بهذه النتيجة يتأهل فريق العين إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الجديد 2020-2021.

من المقرر ان يواجه فريق العين نظيره فريق النصر في ربع نهائي كأس الملك.

منافسات دور ال16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.أحرز ثنائية العين كلا من جيترسون سانتوس و فيليب براداريتش في الدقيقتين 64,71 من زمناللقاء.واهدر خوان انور لاعب فريق العين ركلة جزاء في الدقيقة 22 من المباراة.بهذه النتيجة يتأهل فريق العين إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الجديد 2020-2021.من المقرر ان يواجه فريق العين نظيره فريق النصر في ربع نهائي كأس الملك.

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