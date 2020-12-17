جوائز the best.. يورجن كلوب يتوج بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2020

توج الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي على جائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2020 بجوائز ذا بيست الممنوحة من فيفا. وقاد يورجن كلوب ليفربول للتتويج بالدوري الإنجليزي في الموسم الماضي بعد غياب الريدز عن التتويج باللقب لمدة 30 عاما. وكان يورجن كلوب قد حاز على جائزة أفضل مدرب في العام الماضي بعدما قاد ليفربول للتتويج بدوري أبطال أوروبا. وتفوق يورجن كلوب على الألمانى هانز فليك مدرب بايرن ميونيخ و الأرجنتينى ماسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد الإنجليزى.

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