بث مباشر .. مشاهدة حفل فيفا لتوزيع جوائز الأفضل في العالم

يقدم لكم "الكابتن"، موعد حفل توزيع جوائز الأفضل "The Best" لعام 2020، التي تُمنح من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الخميس، الحفل السنوي الذي يُقام لتوزيع جوائز الأفضل في العالم للعام الجاري 2020، من قِبل الاتحاد الدولي "فيفا".

موعد حفل جوائز الأفضل في 2020

ومن المقرر أن تُقام حفل توزيع جوائز الأفضل في عام 2020 في مدينة "زيوريخ" السويسرية، في تمام الثامنة مساء اليوم الخميس، كحدث اقتراضي للمرة الأولى؛ بسبب استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

القنوات الناقلة لحفل جوائز الأفضل في 2020

وستُذاع حفل توزيع جوائز الأفضل في عام 2020 على شبكة قنوات beIN SPORTS

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، في وقت سابق، أن الأسطورة الهولندي رود خوليت

والصحفية الإنجليزية ريشمين شودهوري سيقدمان حفل جوائز الأفضل في 2020، والذي يقام الليلة بتقنية "الفيديو" من مقر الفيفا في العاصمة السويسرية زيوريخ.

وأوضح «الفيفا» في بيانه الرسمي، أن الحفل سيشهد إجراءات طبية استثنائية؛ بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وارتفاع معدل الإصابات من جديد في مختلف أنحاء العالم.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قد أعلن القوائم النهائية للمرشحين للفوز بجوائز الأفضل في العالم لعام 2020، والتي ضمّت الثلاثي الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ، على جائزة أفضل لاعب في 2020.

وتأتي القوائم النهائية المرشحة للفوز بجوائز الأفضل في عام 2020 في مختلف الفئات، على النحو التالي:

• أفضل لاعب:

الأرجنتيني ليونيل ميسي – البرتغالي كريستيانو رونالدو – البولندي روبرت ليفاندوفسكي

• أفضل مدرب:

الألماني يورجن كلوب – الألماني هانز فليك – الأرجنتيني مارسيلو بييلسا

• أفضل حارس مرمى:

الألماني مانويل نوير – البرازيلي أليسون بيكر – السلوفيني يان أوبلاك

• أفضل هدف "بوشكاش":

الأوروجوياني لويس سواريز – الكوري الجنوبي هيونج مين سون - جورجيان دالا

• أفضل لاعبة:

لوسي برونز - بيريل هاريدر - ويندي رينارد

• أفضل حارسة مرمى:

سارة بوحدي - أليسيا نيهير - كريستين إنيدلير

• أفضل مدربة:

إيما هايس - جا لوك فيسير - ساريا ويجمان