بث مباشر | مانشستر يونايتد وشيفيلد في الدوري الانجليزي “رابط يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمباراة مانشستر يونايتد أمام شيفيلد يونايتد في أهم مباريات اليوم الخميس 17 ديسمبر 2020، لحساب الجولة 13 من الدوري الانجليزي الممتاز.

تنقل مباراة “مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي، كما تنقل على قناة سكاي سبورت النمسا وسكاي سبورت المانيا وكانال بلوس البولندية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على “ملعب برامول لين” في مدينة شيفيلد.

يحتل مانشستر يونايتد المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة بفارق 4 نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الرابع، وبفارق 8 نقاط عن ليفربول المتصدر، مع الإشارة إلى أن اليونايتد لعب مباراتين أقل قبل مواجهة شيفيلد اليوم.

وسيسعى الشياطين الُحمر إلى تحقيق الفوز من أجل دخول المنافسة على لقب البريميرليج هذا الموسم، والاستفادة من سقوط كل من تشيلسي وتوتنهام وليستر سيتي هذا الأسبوع أمام ولفرهامبتون وليفربول وإيفرتون.

بينما سيحاول الحصان الأسود للموسم الماضي “شيفيلد يونايتد” تحقيق فوزه الأول، حيث يحتل المركز الأخير برصيد نقطة يتيمة، ما يجعله المرشح الأول للهبوط إلى التشامبيونشيب، لابتعاده بفارق تسع نقاط واضحة عن المركز الـ 17 الذي يحتله بيرنلي.

اخر 11 مباريات خاضها الفريقين في بطولة الدوري الإنجليزي، انتصر “مانشستر يونايتد” في 5 مباريات وتلقى 3 هزائم وتعادل 3، كما فاز “شيفيلد يونايتد” في 4 لقاءات ايضًا، وخسر 3 وتعادل 3.

يذكر ان اخر مواجهة بين “مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد” في البريميرليج انتهت بفوز عريض للشياطين الحمر بثلاثية نظيفة بعد استئناف الموسم المجمد بفعل جائحة فيروس كورونا، علمًا بأنهما تعادلاً في المباراة التي أقيمت على ملعب “برامول لين” يوم 24 نوفمبر 2019 بنتيجة 3/3، وكان اليونايتد متقدمًا 3/2 حتى الدقيقة الأخيرة.

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