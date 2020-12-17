شكرا لقرائتكم خبر عن زلاتان إبراهيموفيتش يثير القلق في ميلان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثار زلاتان إبراهيموفيتش، نجم ميلان القلق والرعب في قلب مدربه ستيفانو بيولي، بعدما غاب عن التدريبات الجماعية للفريق البوم نظرا لتعرضه للإصابة في الركبة خلال لقاء نابولي والتى فاز بها الميلان بثلاثية لهدف.

ووفقا لموقع «لاجازيتا» الإيطالي، يأمل مدرب ميلان، عودة النجم السويدي للملاعب خلال لقاء ساسولو، الأحد المقبل.