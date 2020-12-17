شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حمزة: «بيراميدز بيدفع ملايين ومفيش ألقاب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جمال حمزة، نجم الزمالك السابق، أن بيراميدز خرج فى الموسم الماضي خالى الوفاض بعد دفع العديد من الملايين فى إبرام الصفقات.

وقال حمزة فى تصريحات لبرنامج ستاد المصري اليوم مع الكاتبه الصحفية ياسمين عبد العزيز: "بيراميدز يدفع الملايين ولم يحصل على أى شييء وخرج بدون أى بطولة وفى النهاية من الممكن أن يشعروا بالمملل بسبب عدم تحقيق ألقاب فى مقابل دفع الملايين فى الهواء".

وأضاف أن بيراميدز منذ دخوله السوق المصري وجعل الجميع يتحدث فى ملايين الملايين مما تسبب فى ارتفاع أسعار اللاعبين وسببب أزمة فى الدوري المصري.