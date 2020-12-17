شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حمزة: «بيراميدز بيدفع ملايين ومفيش ألقاب» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جمال حمزة، نجم الزمالك السابق، أن بيراميدز خرج فى الموسم الماضي خالى الوفاض بعد دفع العديد من الملايين فى إبرام الصفقات.
وقال حمزة فى تصريحات لبرنامج ستاد المصري اليوم مع الكاتبه الصحفية ياسمين عبد العزيز: "بيراميدز يدفع الملايين ولم يحصل على أى شييء وخرج بدون أى بطولة وفى النهاية من الممكن أن يشعروا بالمملل بسبب عدم تحقيق ألقاب فى مقابل دفع الملايين فى الهواء".
وأضاف أن بيراميدز منذ دخوله السوق المصري وجعل الجميع يتحدث فى ملايين الملايين مما تسبب فى ارتفاع أسعار اللاعبين وسببب أزمة فى الدوري المصري.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
123,153
-
تعافي
105,719
-
وفيات
6,990
كانت هذه تفاصيل خبر جمال حمزة: «بيراميدز بيدفع ملايين ومفيش ألقاب» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.