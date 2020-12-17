شكرا لقرائتكم خبر عن بلال: المقاولون العرب أخطأ بالاستغناء عن طاهر محمد طاهر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، أن فريق المقاولون العرب تحت القيادة الفنية لعماد النحاس فى الموسم الماضي قدم موسم مميز للغاية وحصل على الإشادة من الجميع.
وقال بلال فى تصريحات لبرنامج ستاد المصري اليوم مع الكاتبه الصحفية ياسمين عبد العزيز: "يجب على عماد النحاس أن يحافظ على فريقه من أجل استكمال خطته خلال الفترة المقبلة ووقع فى خطأ كبير بعد الاستغناء عن أهم عنصر داخل الفريق بعد رحيل طاهر محمد طاهر للأهلي".
وأضاف أن عماد النحاس يجب أن يبرم صفقات فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مشددًا على أن فريق المقاولون فقد لاعبين مميزين للغاية وأثروا عليه بالسلب.
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