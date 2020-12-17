شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: سيراميكا كليوباترا تجربة ناجحة..والبنك الأهلي سيفشل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، أن تجربة سيراميكا كليوباترا نجاحة للغاية حتى الآن، موضحًا أن الإدارة نجحت فى التخطيط منذ فترة طويلة قبل انطلاق بطولة الدوري.

وقال بلال فى تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم » مع الكاتبه الصحفية ياسمين عبد العزيز، أن سيراميكا كليوباترا يقدم أداء جيد بعد الصفقات التى أبرمها بعد صعوده إلى جانب الاستقرار فى الجهاز الفني بقيادة هيثم شعبان والتخطيط المبكر الذى جعل الفريق مستقر بشكل كبير.

وأضاف أنه غير مقتنع على الإطلاق بتجربة البنك الأهلي موضحًا أنه من غير المنطقي أن يدخل الفريق هذا الموسم متحديًا وفى النهاية تعادل فى أول مباراة ثم خسر فى المباراة التالية ولم يثبت الفريق بأنه سينجح هذا الموسم.