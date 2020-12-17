شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حمزة: الشيشيني سبب تفوق أسوان فى الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جمال حمزة، نجم الزمالك السابق، أن فريق أسوان يقدم أداء مميز بقيادة سامي الشيشيني المدير الفني للفريق الجنوبي.

وقال حمزة فى تصريحات لـبرنامج «ستاد المصري اليوم» مع الكاتبه الصحفية ياسمين عبد العزيز، إن سامي الشيشيني ظهرت بصمته مع فريق أسوان فى أول مباراتين لهما مع الفريق سواء فى الأسبوع الأول بالفوز على إنبي إلى جانب الفوز على طلائع الجيش وهما فريقان كبار.

وأضاف أن أسوان نجح فى الحصول على 6 نقاط وتعاقد مع 25 لاعبًا جديدًا ونجح فى تحقيق الإنسجام بين اللاعبين فى وقت قصير للغاية.