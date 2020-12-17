شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك وبيراميدز.. لحظة بلحظة.. نهاية الشوط الأول (0-0) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم "بوابة المصري اليوم" بث مباشرة لحظة بلحظة لمباراة الزمالك وبيراميدز ضمن الجولة الثانية من دوري we المصري على ستاد 30 يونيو (الدفاع الجوي).

وجاء تشكيل الزمالك كما يلي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، أحمد سيد "زيزو"، أشرف بنشرقي.

المهاجم: مصطفى محمد، حميد أحداد.

وجاء على مقاعد البدلاء: محمود "جنش"، محمد عبد الغني، يوسف "أوباما"، محمد أشرف "روقا"، إسلام جابر، إمام عاشور، محمود "شيكابالا"، محمد أوناجم، عمر السعيد.

أعلن الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز، تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك في الجولة الثانية من مسابقة الدوري.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: طارق طه - أحمد سامي - علي جبر - أحمد فتحي

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمود حمادة

وسط الهجوم: إيريك تراوري - عبد الله السعيد - عمر جابر

خط الهجوم: جون أنطوي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد فاروق - أحمد الشيخ - إسلام عيسى - محمد فتحي - محمود وادي - دودو الجباس

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