شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقي أساسيًا وعودة الونش.. الزمالك يعلن تشكيلة الرسمي لمواجهة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك عن تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز التي تقام اليوم الخميس ضمن الجولة الثانية من دوري we المصري على ستاد 30 يونيو (الدفاع الجوي). وجاء تشكيل الزمالك كما يلي: حراسة المرمى: محمد أبو جبل. خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، أحمد فتوح. خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، أحمد سيد "زيزو"، أشرف بنشرقي. المهاجم: مصطفى محمد، حميد أحداد. وجاء على مقاعد البدلاء: محمود "جنش"، محمد عبد الغني، يوسف "أوباما"، محمد أشرف "روقا"، إسلام جابر، إمام عاشور، محمود "شيكابالا"، محمد أوناجم، عمر السعيد. الوضع في مصر

اصابات 123,153

تعافي 105,719

وفيات 6,990

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