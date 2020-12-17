شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الأرسنال يدافع عن أرتيتا: على اللاعبين تحمل المسؤولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال بيرند لينو حارس آرسنال إن مدربه ميكل أرتيتا لا يلام على المركز المتراجع للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأكد أنه يجب على اللاعبين تحمل مسؤولية تراجع الأداء والنتائج.

وتوقفت سلسلة من 3 هزائم متتالية لآرسنال في الدوري يوم الأربعاء بالتعادل 1-1 مع ساوثهامبتون لكن النادي اللندني ليس ببعيد عن الخطر حيث يقبع في المركز 15 بفارق 5 نقاط عن منطقة الهبوط. وقال لينو لشبكة سكاي سبورت: "المدرب هو آخر من يُلام على واقع أننا في هذا الموقف. إذا نظرنا إلى طريقة ركضنا داخل الملعب في بعض الأوقات، فإن يجب لوم اللاعبين فقط".