شكرا لقرائتكم خبر عن مراد فهمي وأبو رجيلة الأبرز لخلافة الجنايني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل الثنائي مصطفي مراد فهمي ومحمود ابوً رجيلة بقوة في دائرة الترشيحات لرئاسة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة خلفا لعمرو الجنايني الذي تمت اقالته مؤخرا وتوجيه الشكر له وللجنته علي الفترة التى قضوها داخل الجبلاية ومن المنتظر ان يعلن الانحادالدولي فيفا قراره الرسمي بالتشكيل الجدي للجنة التى ستدير الجبلاية لحين اجراء الانتخابات الوضع في مصر

اصابات 123,153

تعافي 105,719

وفيات 6,990

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