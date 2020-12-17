شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة نصفف نهائي السوبر الإسباني.. الريال أمام بيلباو وبرشلونة يواجه سوسييداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسفرت قرعة كأس السوبر الإسباني، التي أجريت اليوم لدور نصف النهائي، عن وقوع، برشلونة لمواجهة ريال سوسيداد في 13 يناير من العام الجديد، ويلتقي ريال مدريد مع نظيره أتلتيك بيلباو يوم 14 يناير، ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم 17 من الشهر نفسه.

ومن المحتمل أن يلتقي ريال مدريد وبرشلونة في الدوري النهائي للبطولة حال فوزهما بجولة نصف النهائي، ليكون عشاق الساحرة المستديرة مع كلاسيكو جديد بين العملاقين الإسبانين.