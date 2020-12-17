بايرن ميونيخ يحاول إسقاط ليفركوزن من عرش البوندسليجا.. السبت

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتطلع بايرن ميونخ حامل اللقب لإلحاق الهزيمة الأولى في الموسم الحالي بالمتصدر باير ليفركوزن عندما يلتقيان بعد غد السبت في مواجهة قمة في نهاية العام الأكثر نجاحا في تاريخ ليفركوزن.
وألحق بايرن ميونخ أول هزيمة في الموسم الحالي بفولفسبورج عبر الفوز عليه بهدفين مقابل هدف مساء الأربعاء لكن الفوز لم يعيد النادي البافاري إلى الصدارة في ظل الفوز الكاسح الذي حققه ليفركوزن على ملعب كولن برباعية بيضاء.
ويحلم ليفركوزن بفرصة العمر في موسم شهد تعثر القطبين بايرن وبوروسيا دورتموند أكثر من مرة حيث يتطلع للحصول على لقب بطل الشتاء. ولم يسبق لليفركوزن التتويج بلقب البوندسليجا رغم أنه كان قريبا أكثر من مرة للصعود إلى منصة التتويج.
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