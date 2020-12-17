شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك وبيراميدز بدون أهداف بعد 30 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يزال التعادل السلبي يسيطر على نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز، بعد مرور 30 دقيقة من اللقاء المقام حاليا بين الفريقين ضمن الأسبوع الثاني لمسابقة الدوري الممتاز، بإستاد الدفاع الجوي.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود الونش، محمود علاء، أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وحميد أحداد وأشرف بن شرقى.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

بينما بدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: شريف إكرامى.

خط الدفاع: أحمد فتحى، على جبر، أحمد سامى، طارق طه.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا ومحمود حمادة وأمامهما عمر جابر وعبد الله السعيد وإيريك تراورى.

خط الهجوم: جون أنطوى.

شهدت الدقائق الأولي للمباراة ضغط مكثف من لاعبي بيراميدز، وأسفر عن هدف بالدقيقة 4 عن طريق تراوري لكن قرر محمد عادل حكم اللقاء إلغائه بداعي التسلل.

وبعد مرور 5 دقائق من أحداث المباراة بدء لاعبو الزمالك الدخول في أجواء اللقاء، من خلال الاستحواذ على منطقة وسط الملعب وتعدد التمريرات لكن دون أي خطورة على مرمى بيراميدز.

ويحاول لاعبو الزمالك خلخلة دفاعات بيراميدز، عن طريق الكرات الطولية للثنائي فرجاني ساسي وطارق حامد لكن دفاعات بيراميدز كانت بالمرصاد.

وتشهد الدقيقة 14 أول ظهور للزمالك في منطقة جزاء بيراميدز بعد توغل أشرف بن شرقي من الناحية اليمنى وتمرير كرة عرضية خطيرة تصدي لها شريف إكرامي.

وفى الدقيقة 24 يسدد حميد أحداد أول تسديدة زملكاوية تجاه مرمى بيراميدز، لكنها تصل سهلة في يد شريف إكرامي.

وكاد مصطفي محمد يستغل خطأ محمد فاروق لاعب بيراميدز في استلام الكرة بالدقيقة 26، داخل منطقة الجزاء حيث انقض مهاجم الزمالك على الكرة، وسددها بقوة لكن تصدي لها شريف إكرامي ببراعة.

ويسعى الزمالك لتحقيق فوزه الثانى على التوالى فى المسابقة بعدما فاز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، فيما يبحث بيراميدز تحقيق فوزه الأول فى الدورى بعد هزيته فى الجولة الأولى من الاتحاد السكندرى، بهدفين مقابل هدف.