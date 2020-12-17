شكرا لقرائتكم خبر عن أبو رجيلة وخالد رفعت مرشحان لعضوية اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل محمود أبو رجيلة نجم الزمالك السابق وخالد رفعت مدير التسويق في القلعة البيضاء ضمن ترشيحات عضوية اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة المقرر إعلانها خلال أيام قليلة بعد خطاب فيفا لاتحاد الكرة خلال الساعات الماضية. كما أصبح مصطفى مراد فهمى، سكرتير عام الاتحاد الأفريقي السابق لكرة القدم مرشحا بقوة لتولي مهمة رئيس اللجنة الثلاثية بالجبلاية.

ودخل مصطفى مراد فهمى ضمن الترشيحات بجانب بعض الأسماء الأخرى مثل جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق وعمرو السعيد رئيس نادي الصيد، وكشف مصدر باتحاد الكرة أن وليد العطار المدير التنفيذي الجبلاية سيدير شؤون الاتحاد بصفة مؤقتة لحين تشكيل لجنة جديدة تدير الجبلاية.

وقال المصدر إن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أرسل خطابا رسميا الى اتحاد الكرة يخطره فيه بتوجيه الشكر إلى اللجنة المؤقتة برئاسة عمرو الجنايني وتشكيل لجنة ثلاثية تدير مهام الاتحاد حتى نهاية يناير المقبل. ولفت إلى أن اتحاد الكرة تأخر 24 ساعة فقط على إرسال لائحة النظام الأساسي بعد التعديلات لكن هذا لا يعد ضمن أسباب توجيه الشكر للجنة المؤقتة.