شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء هدف بيراميدز الأول أمام الزمالك بداعى التسلل فى الدقيقة 4.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألغى الحكم محمد عادل، هدفا لبيراميدز أمام الزمالك، فى الدقيقة 4 من عمر المباراة التى تجمع الفريقان حاليًا، على ستاد الدفاع الجوى، في الجولة الثانية من بطولة الدورى المصرى الممتاز، ونجح إيريك تروارى فى تسجيل الهدف لبيراميدز إلا إن المساعد أشار إلى الحكم محمد عادل بوجود حالة تسلل على لاعب بيراميدز ليقرر الحكم إلغاء الهدف مع انتظار قرار تقنية الفيديو التى أيدت قرار الحكم المساعد.

ودخل الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود الونش، محمود علاء، أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وحميد أحداد وأشرف بن شرقى.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

بينما دخل بيراميدز المباراة بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: شريف إكرامى.

خط الدفاع: أحمد فتحى، على جبر، أحمد سامى، طارق طه.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا ومحمود حمادة وأمامهما عمر جابر وعبد الله السعيد وإيريك تراورى.

خط الهجوم: جون أنطوى.