شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط "شنطة" باتشيكو "الأبرز فى وصول الزمالك وبيراميدز للملعب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الزمالك وبيراميدز إلى ملعب الدفاع الجوى، استعدادا لخوض المباراة التى ستجمع بينهما فى السابعة والنصف مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدورى الممتاز، حيث يسعى الأبيض خلالها لتحقيق فوزه الثانى على التوالى فى المسابقة بعدما فاز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، فيما يبحث بيراميدز تحقيق فوزه الأول فى الدورى بعد هزيته فى الجولة الأولى من الاتحاد السكندرى، بهدفين مقابل هدف.

وجاءت اللقطة الأبرز فى وصول الزمالك وبيراميدز، إلى ملعب اللقاء، متمثلة فى سقوط حقيبة باتشيكو المدير الفنى للفريق الأبيض، خلال دخوله إلى ملعب اللقاء.

ومن المقرر أن يدخل بيراميدز المباراة بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: شريف إكرامى.

خط الدفاع: أحمد فتحى، على جبر، أحمد سامى، طارق طه.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا ومحمود حمادة وأمامهما محمد فاروق وعبد الله السعيد وإيريك تراورى.

خط الهجوم: جون أنطوى.

وفضل جهاز بيراميدز الاعتماد على أحمد سامى فى قيادة خط الدفاع أمام الزمالك بجانب على جبر إلى جانب استمرار شريف إكرامى فى حراسة المرمى والدفع بأحمد فتحى فى مركز الظهير الأيمن مع تواجد طارق طه فى مركز الظهير الأيسر بدلا من محمد حمدى المصاب بكورونا بجانب الاعتماد على جون أنطوى فى قيادة خط الهجوم بدلا من محمود وادى، ويأتى التشكيل الرسمى لبيراميدز هوا التشكيل الذى حصل عليه ”الخليج 365” منذ ساعات.