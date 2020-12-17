شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الزمالك يخضعون لكاشف الحرارة قبل مواجهة بيراميدز.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع لاعبو الزمالك للكشف عن درجة الحرارة قبل مواجهة بيراميدز على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدورى الممتاز.ويسعى الأبيض لتحقيق انتصاره الثانى على التوالى فى المسابقة بعدما فاز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، فيما يبحث بيراميدز تحقيق فوزه الأول فى الدورى بعد هزيمته فى الجولة الأولى من الاتحاد السكندرى، بهدفين مقابل هدف. وجاء تشكيل الزمالك الرسمى كالتالى: حراسة المرمى: محمد أبو جبل. خط الدفاع: حازم إمام، محمود الونش، محمود علاء، أحمد فتوح. خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وحميد أحداد وأشرف بن شرقى. خط الهجوم: مصطفى محمد. وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى: حراسة المرمى: شريف إكرامى. خط الدفاع: أحمد فتحى، على جبر، أحمد سامى، طارق طه. خط الوسط: نبيل عماد دونجا ومحمود حمادة وأمامهما عمر جابر وعبد الله السعيد وإيريك تراورى. خط الهجوم: جون أنطوى.

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