البلدوزر وبن شرقى وأحداد يقودون هجوم الزماك أمام بيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفتي للزمالك علي التشكيل الذي سيخوض به مباراته ضد بيراميدز في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وشهد تشكيل الزمالك تبديلين عن مباراة الافتتاح ضد المقاولون العرب بإشراك محمود حمدي الونش بدلا من محمد عبد الغني وأشرف بن شرقي بدلا من شيكابالا.

وضم تشكيل كلا من:

حراس المرمى: محمد ابو جبل

خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود الونش، أحمد فتوح

الوسط: طارق حامد، فرجانى ساسي، أحمد سيد زيزو

الهجوم: أشرف بن شرقى، حميد أحداد، مصطفى محمد

فيما استقر الجهاز الفنى لنادى بيراميدز على التشكيل الذى سيخوض به مواجهة الزمالك، التى ستجمع بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدورى الممتاز، حيث يسعى الأبيض خلالها لتحقيق فوزه الثانى على التوالى فى المسابقة بعدما فاز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، فيما يبحث بيراميدز تحقيق فوزه الأول فى الدورى بعد هزيته فى الجولة الأولى من الاتحاد السكندرى، بهدفين مقابل هدف.

وسيكون تشكيل بيراميدز كالتالى

حراسة المرمى: شريف إكرامى.

خط الدفاع: أحمد فتحى، على جبر، أحمد سامى، طارق طه.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا ومحمود حمادة وأمامهما محمد فاروق وعبد الله السعيد وإيريك تراورى.

خط الهجوم: جون أنطوى.

وفضل جهاز بيراميدز الاعتماد على أحمد سامى فى قيادة خط الدفاع أمام الزمالك بجانب على جبر إلى جانب استمرار شريف إكرامى فى حراسة المرمى والدفع بأحمد فتحى فى مركز الظهير الأيمن مع تواجد طارق طه فى مركز الظهير الأيسر بدلا من محمد حمدى المصاب بكورونا بجانب الاعتماد على جون أنطوى فى قيادة خط الهجوم بدلا من محمود وادى.