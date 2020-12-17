شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهدى الطفل صاحب الموهبة فى كرة القدم عضوية مركز شباب بلبيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ألتقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، بالطفل ابراهيم محمود محيسب صاحب المهارات الفريدة في كرة القدم ، موضحاً أن وزارة الشباب والرياضة لا تدخر جهداً في سبيل مساعدة أبنائها من النشء والشباب ورعايتهم، مثنيا علي قدرته في التحدي وعدم الاستسلام للظروف وممارسة هوايته.

وقد قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة منح عضوية لإبراهيم في مركز شباب بلبيس، مع العمل علي تأسيس فريق نادي لذوي القدرات الخاصة في مركز الشباب.

مضيفاً انه تم التواصل مع وزيرة التضامن من أجل مساعدة الطفل وتوفير إمكانية تركيب أطراف صناعية، ودراسة الحالة بصفة عامة وتوفير كل اللازم للاحتياجات.

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ،لقاءً أمس بالمركز الأولمبي بالمعادي، مع رؤساء الاتحادات الرياضية، واللاعبين واللاعبات المتأهلين لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021 والأجهزة الفنية. استعرض الاجتماع الخطة الطبية الخاصة بأولمبياد طوكيو 2021 حيث قام الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية بعرض التعليمات الواردة من اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021، وكافة الاجراءات والتدابير الواجب الالتزام بها. وناقش اللقاء استعدادات واحتياجات اللاعبين واللاعبات خلال الفترة الحالية من أجل ظهور بعثة مصر في أفضل صورة وتقديم أحسن أداء يشرف الرياضة المصرية، وبذل الجهد والتفوق في المنافسات لتحقيق ميداليات أوليمبية تضاف إلى سجل إنجازات الرياضة المصرية.