شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يقود هجوم الزمالك أمام بيراميدز.. وأوباما على الدكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، التشكيل الرسمى الذى سيخوض به مواجهة بيراميدز، فى المباراة التى ستجمع بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدورى الممتاز، حيث يسعى الأبيض خلالها لتحقيق فوزه الثانى على التوالى فى المسابقة بعدما فاز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، فيما يبحث بيراميدز تحقيق فوزه الأول فى الدورى بعد هزيته فى الجولة الأولى من الاتحاد السكندرى، بهدفين مقابل هدف.

وجاء تشكيل الزمالك الرسمى كالتالى:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود الونش، محمود علاء، أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وحميد أحداد وأشرف بن شرقى.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

بينما يجلس على مقاعد بدلاء الزمالك كلاً من:"محمود جنش، محمد عبد الغنى، يوسف أوباما، روقة، إسلام جابر، إمام عاشور، شيكابالا، أوناجم، عمر السعيد"، هوا التشكيل الذى حصل عليه ”الخليج 365” منذ ساعات.