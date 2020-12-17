شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: لم نتسلم إخطارا بتوقيع عقوبات بسبب أشيمبونج..وسنتخذ الإجراءات القانونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك ، بيانا صحفيا قالت فيه " تؤكد اللجنة المكلفة بادارة شئون نادي الزمالك أن إدارة النادي لم تتلق حتى الآن ما يفيد بحصول اللاعب الغاني بنيامين أشيمبونج على حكم من المحكمة الرياضية الدولية ( كاس ) يلزم نادى الزمالك بتعويضه بمبلغ مالي كبير يقترب من المليون وربع المليون دولار .

وأضافت فى بيانها أنه في حالة وصول ذلك الحكم ستتم دراسته بعناية كاملة واتخاذ كل الإجراءات من أجل الحفاظ على حقوق النادي بالطرق القانونية.

فى السياق ذاته، أكد عصام سالم، رئيس المنظومة الإعلامية لنادى الزمالك، أن اللجنة المكلفة بإدارة النادى لم تتلق حتى الآن أى خطاب رسمى بشأن عقوبة الغانى بنيامين أشيمبونج، وقال سالم فى تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر، "أزمة بنيامين أشيمبونج منذ عامين ونصف، واللاعب حصل على حكم والزمالك طعن عليه فى المحكمة الرياضية، واللاعب حصل على حكم نهائى بما يعادل حوالى 20 مليون جنيه، والأمل الوحيد فى التصعيد للمحكمة الفيدرالية".

وأضاف سالم، "هناك اتجاه المرحلة المقبلة للوصول إلى حلول ودية، هناك حكم نهائى صدر لصالح أشيمبونج، من الممكن التفاوض عليه، ولم يصلنا خطاب رسمى بالحكم حتى الآن".

وأشار رئيس المنظومة الإعلامية لنادى الزمالك إلى أنه "لا يوجد شىء بشأن صفقة تبادلية مع بيراميدز أو غيره، اللاعبون حصلوا على المستحقات المالية المتأخر.. فرجانى ساسى تلقى عروضا عديدة، ولكن أطمئن جمهور الزمالك، المفاوضات مع اللاعب وصلت إلى مراحل متقدمة، وبنسبة كبيرة سيبقى اللاعب فى النادى وسيجدد عقده".

ويلتقى مساء اليوم فريقا الزمالك وبيراميدز باستاد الدفاع الجوى ضمن مباريات الأسبوع الثانى من الدوري، فى مباراة تحمل أهمية كبرى للفريقين، حيث يسعى الزمالك للفوز لكسب مزيد من الثقة على حساب فريق كبير مليء بالنجوم فى ظل أزمة عدم الاستقرار التى يعانى منها الزمالك منذ فترة، بينما يبحث بيراميدز عن فوز يعوض به الخسارة الأولى المفاجئة التى تعرض لها فى الأسبوع الأول أمام الاتحاد السكندرى.