عوامل ترجح كفة الزمالك أمام بيراميدز فى مواجهة الليلة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير المتابعة للدورى المصرى المواجهة المنتظرة بين فريقا الزمالك و بيراميدز و المحدد لها مساء اليوم على ملعب إستاد الدفاع الجوى ضمن الأسبوع الثانى بالدورى الممتاز وسط طموح كلا الفريقين فى حصد نقاط اللقاء ، بينما يدخل نادى الزمالك اللقاء بعدة عوامل ترجح كفة الأبيض يرصد الخليج 365 فى التقرير التالى :

ومن المنتظر أن يدفع باتشيكو بتشكيل يعتمد فيه على ثبات العناصر صاحبة المستوى الثابت والخبرات، حيث استقر باتشيكو على تشكيل يضم كلا من: محمد ابو جبل حارس المرمى أمامه الرباعى حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش وأحمد فتوح، فى الوسط طارق حامد وفرجانى ساسي، أمامهما أشرف بن شرقى وزيزو وشيكابالا وفى الهجوم مصطفى محمد.

تشهد صفوف الزمالك عودة بعض القوى الأساسية للقائمة فى مقدمتهم أوباما العائد من إصابة بفيروس كورونا ومحمد أوناجم العائد من إصابة عضلية .

كما يدخل لاعبو الزمالك يمعنويات مرتفعة بعدما نجحت اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادى الزمالك فى سداد متأخرات لاعبى الفريق الأول لكرة القدم فضلاً عن سداد جزء من مقدمات عقود اللاعبين، كما تم صرف مكافآت الفوز على المقاولون العرب فى بداية مشوار الفريق بالموسم الحالى.

وقامت اللجنة بسداد متأخرات رواتب العاملين والموظفين فضلاً عن صرف مستحقات باقى لاعبى الفرق الأخرى، وسيتم صرف باقى مستحقات اللاعبين فى جميع الألعاب خلال الأيام المقبلة.

وأكدت اللجنة أنه تم صرف جميع السلف اللازمة لتسيير أمور باقى اللعبات الأخرى، وقامت اللجنة بصرف بعض الشيكات الخاصة بشركة الكهرباء.