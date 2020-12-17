باسم مرسي يقود الإنتاج الحربي لأول نقطة له في الدوري على حساب الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قاد باسم مرسي، فريقه الإنتاج الحربي للتعادل أمام نظيره الإسماعيلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري.

وتقدم الإنتاج سريعاً بعد مرور 16 دقيقة عن طريق لاعبه فيريرا قبل أن يُعادل عماد حمدي النتيجة للإسماعيلي في الدقيقة 25 ثم خطف عبدالرحمن مجدي هدف التقدم للدراويش في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني شهدت أخر 10 دقائق حالة من الإثارة فتعادل محمد عبدالمجيد للإنتاج الحربي في الدقيقة 80 قبل أن يتقدم محمد صادق للإسماعيلي للمرة الثانية في الدقيقة 81 ثم تعادل باسم مرسي للإنتاج في الدقيقة 85.

وبهذا التعادل حقق الإنتاج أول نقطة له ليقفز للمركز الـ 13، بينما رفع الإسماعيلي رصيده إلى النقطة 2 في المركز السابع.