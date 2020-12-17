الزمالك 0 - 0 بيراميدز .. هدف ملغي

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار الخليج 365 انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث مباراة الزمالك وبيراميدز ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري.

وجاء تشكيل الزمالك كما يلي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، أحمد سيد "زيزو"، أشرف بنشرقي.

المهاجم: مصطفى محمد، حميد أحداد.

وجاء على مقاعد البدلاء: محمود "جنش"، محمد عبد الغني، يوسف "أوباما"، محمد أشرف "روقا"، إسلام جابر، إمام عاشور، محمود "شيكابالا"، محمد أوناجم، عمر السعيد.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: طارق طه - أحمد سامي - علي جبر - أحمد فتحي

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمود حمادة

وسط الهجوم: إيريك تراوري - عبد الله السعيد - عمر جابر

خط الهجوم: جون أنطوي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد فاروق - أحمد الشيخ - إسلام عيسى - محمد فتحي - محمود وادي - دودو الجباس

وانتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث الشوط الأول فور بدايته:

انطلاق المباراة بسيطرة من قبل لاعبي بيراميدز؛ حيث نجح تراوري في التقدم لفريقه قبل أن يلغي الحكم الهدف بداع التسلل.

وشهدت الدقائق العشر التالية سيطرة متبادلة من قبل لاعبي الفريقين على الكرة وسط خطورة من بيراميدز فشهدت الدقيقة 14 خطورة جديدة بطلها تراوري الذي حول عرضية طارق طه له أعلى مرمى أبو جبل.

وتوقفت أحداث الشوط الأول عند الدقيقة 18 بعد سقوط جون أنطوي في كرة مشتركة مع الونش قبل أن تُستأنف في الدقيقة 20.