تشكيل الزمالك.. الونش وبنشرقي أساسيان.. شيكابالا بديلًا أمام بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

أعلن جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك عن تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز التي تقام اليوم الخميس ضمن الجولة الثانية من دوري we المصري على ستاد 30 يونيو (الدفاع الجوي).

وتشهد المباراة عودة محمود حمدي "الونش" إلى التشكيل الأساسي، كما يتواجد محمود "شيكابالا" بين البدلاء في المباراة.

ويلعب أشرف بنشرقي أساسيًا بعدما تواجد على مقاعد البدلاء في مباراة المقاولون العرب الماضية.

وجاء تشكيل الزمالك كما يلي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، أحمد سيد "زيزو"، أشرف بنشرقي.

المهاجم: مصطفى محمد، حميد أحداد.

وجاء على مقاعد البدلاء: محمود "جنش"، محمد عبد الغني، يوسف "أوباما"، محمد أشرف "روقا"، إسلام جابر، إمام عاشور، محمود "شيكابالا"، محمد أوناجم، عمر السعيد.