مصدر يكشف لمصراوي: تحول عينتين إلى إيجابية في منتخب الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد عبدالباسط:

كشف مصدر في منتخب الشباب عن تحول عينة اثنين من لاعبي الفريق من سلبية إلى إيجابية بعد المسحة الأخيرة التي خضعت لها عناصر المنتخب.

وكانت عدوى فيروس كورونا قد ضربت منتخب الشباب وخلفت عدد كبير من الإصابات حرمت أشبال المدرب ربيع ياسين من خوص مباراة ليبيا في الجولة الأولى من بطولة شمال أفريقيا قبل أن يعتبر كاف منتخب مصر خاسرًا لعدم استكمال قائمة المباراة (11 لاعب و 4 بدلاء من بينهم حارس مرمى).

وقال مصدر في بعثة المنتخب في تونس من خلال تصريحات ليلا كورة، إن المسحة التي خضعت لها العناصر اليوم أثبتت تحول عينة اثنين من لاعبي الفريق من سلبية إيجابية ليرتفع عدد المصابين إلى 16 إصابة بالإضافة إلى المدرب ربيع ياسين.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن اليوم الخميس عن وصول مصطفى ميسي لاعب سيراميكا كليوباترا وأحمد حسام لاعب الجونة إلى تونس للانضمام إلى المنتخب لتدعيم القائمة لتصبح عدد الحالات السلبية 14 بعد إيجابية عينة اثنين من اللاعبين الخميس.

ويستعد المنتخب المصري لخوض مباراة الجولة الثانية أمام تونس ظهر الجمعة ضمن البطولة التي ستؤهل إلى أمم أفريقيا في موريتانيا 2021