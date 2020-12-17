مستند.. الفيفا يوجه الشكر للجنة الخماسية ويعين ثلاثية لإدارة اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرةـ الخليج 365:

خاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، اللجنة الثلاثية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم مقدمًا لهم الشكر على الفترة التي قضوها في أروقة الجبلاية، وقرر الفيفا تعيين لجنة ثلاثية جديدة.

وكان مصدر في اتحاد الكرة قد قال من خلال تصريحات لمصراوي اليوم الخميس، إن فيفا سيرسل خطابًا إلى اتحاد الكرة من أجل إنهاء عمل اللجنة الحالية بالكامل مع تكليف لجنة ثلاثية جديدة حتى موعد الانتخابات المقبلة.

وأرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم خطابًا رسميًا اليوم الخميس حصل "الخليج 365" على نسخة منه وجه فيه فيفا الشكر للجنة التي تدير اتحاد الكرة على المجهودات المبذولة خلال الفترة الماضية، وفي ظل الظروف الصعبة وفقًا للخطاب، وشدد فيفا أنه سيتم إخطار اتحاد الكرة باللجنة الجديدة في وقتٍ لاحق.

وكان الفيفا قد قرر في نوفمبر الماضي مد عمل اللجنة الخماسية لمدة 60 يومًا وتقليص عددها لثلاثة أفراد كلجنة انتخابية لإنهاء عملية الانتخابات قبل 31 يناير المقبل واستكمال مهمتها في إدارة الأعمال اليومية للاتحاد.