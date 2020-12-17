شاهد فيديو اهداف مباراة السيب والمصنعة فى الدوري العماني

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو اهداف مباراة السيب والمصنعة فى الدوري العماني، فى إحدي مباريات اليوم الخميس 17 ديسمبر 2020، بالجولة الافتتاحية للموسم الكروي الجديد 2020-21.

استهل فريق السيب حامل اللقب مشواره فى الدوري العماني بالموسم الجديد بفوزاً عريضاً أمام مضيفه المصنعة برباعية نظيفة.

افتتح اهداف السيب مبكراً اللاعب “زهير سليمان عبدالله” فى الدقيقة الثانية، قبل ان يُضيف اللاعب” صلاح اليحيي” الهدف الثاني فى الدقيقة 25، وقبل نهاية الشوط الاول بخمس دقائق عزز تقدم السيب بالهدف الثالث اللاعب “عبده المقبالي” من ضربة جزاء.

وفى الشوط الثاني أختتم رباعية السيب اللاعب “على البوسعيدي” فى الدقيقة 53، لينتهي اللقاء 4-صفر.

بهذا الفوز حصد السيب أول ثلاث نقاط له فى الموسم الكروي الجديد بالدوري العماني، ليتقاسم الصدارة مع كل من النصر والنزوي مؤقتاً حتي انتهاء الجولة.

إليكم فيديو اهداف مباراة السيب والمصنعة فى الدوري العماني

هدف السيب الاول

هدف السيب الثاني

هدف السيب الثالث

هدف السيب الرابع

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