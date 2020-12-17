مانشستر يونايتد يسعى لاستغلال مشكلة بايرن ميونخ مع دافيد ألابا

انضم مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى سباق التعاقد مع مدافع بايرن ميونخ الألماني، دافيد ألابا خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد ألابا مع بايرن ميونخ، بنهاية الموسم الحالي، حيث لم يتوصل الطرفان لاتفاق حول تجديد العقد.

ويحظى اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا باهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى أبرزها: ريال مدريد وبرشلونة من إسبانيا، إنتر ميلانو ويوفنتوس من إيطاليا، وتشيلسي من إنجلترا.

وطبقًا لصحيفة الميرور البريطانية، فإن مانشستر يونايتد بات أحدث المنضمين لسباق الحصول على خدمات النجم النمساوي.

وذلك في إطار خطة طويلة الأمد وضعها نائب الرئيس التنفيذي في مانشستر يونايتد ” إد وودوارد” بتدعيم الفريق في ثلاثة مراكز مختلفة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أنه من المتوقع أن يكون الميركاتو الشتوي لمانشستر يونايتد الشتوي هادئًا للغاية، حيث يعمل مسؤولو الشياطين الحمر على إصلاح الفريق على المدى البعيد، وسوف يتم تنفيذ الخطة التي وضعها وودوارد في الصيف القادم.

كما يرغب مانشستر يونايتد في ضم ظهير أيمن، جناح، لاعب وسط مدافع، وقلب دفاع.