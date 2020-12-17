شاهد فيديو اهداف الكرخ واربيل فى الدوري العراقي

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو اهداف الكرخ واربيل فى الدوري العراقي ، فى إحدي مباريات اليوم الخميس 17 ديسمبر 2020 بالجولة التاسعة.

اقيمت مباراة الكرخ واربيل على ملعب “الساحر أحمد راضي” ببغداد، وانطلق اللقاء فى تمام الساعة 13:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت السعودية، 11:00 بتوقيت جرينتش، بإدارة الحكم “زيد ثامر محمد”.

حقق الكرخ فوزاً سهلاً على ضيفه اربيل بثنائية نظيفة، تقدم بالهدف الاول اللاعب “منتظر عبد الامير” فى الدقيقة 37 لينتهي الشوط بتقدم الكرخ بهدف دون مقابل.

وفى الشوط الثاني استمر ضغط الكرخ لتعزيز تقدمهم للظفر بالثلاث نقاط حتي جاءت الدقيقة 53 وأضاف اللاعب “عبدالرزاق قاسم كعده” الهدف الثاني.

بهذا الفوز رفع الكرخ رصيده الى النقطة 11 فى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري العراقي، بعد ان خاض 8 مباريات وله مباراة مؤجلة، حقق الفوز 3، وتعادل فى 2، وتعرض لهزيمتين.

فى المقابل تجمد رصيد اربيل عند النقطة 12 فى المركز الثامن، بعد ان خاض 9 مباريات، حقق الفوز فى 3 وتعادل فى 3 وتعرض للهزيمة فى 3.

ويواجه آربيل على ملعبه فى الجولة القادمة فريق الميناء والمحدد لها يوم 23 ديسمبر 2020.

إليكم فيديو اهداف الكرخ واربيل فى الدوري العراقي

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