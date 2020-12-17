بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري، لحساب الجولة الثانية من موسم 2021/2020، والمقرر لها ضمن مباريات اليوم الخميس 17-12-2020.

نقام مباراة الزمالك وبيراميدز على ملعب الأخير الدفاع الجوي في القاهرة، وتنطلق في تمام الساعة 19:30 مساءً بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت جرينيتش، و20:30 بتوقيت السعودية.

وتنقل هذه المقابلة على قناة أون تايم سبورتس 1 بصوت المعلق الرياضي المخضرم “مدحت شلبي” على الصوتية الأولى، بالاضافة إلى معلق قناة بين سبورت السابق “حاتم بطيشة” على الصوتية الثانية.

يصطدم الزمالك برغبة بيراميدز الجامحة في تحقيق أول انتصار له هذا الموسم بعد أن خسر في الافتتاح أمام الاتحاد السكندري، في مباراة شهدت طرد لاعبه الجديد “رمضان صبحي”.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم اعتماد إيقاف رمضان صبحي لمباراة محلية واحدة، حيث طُرد بالبطاقة الصفراء الثانية وليس طردًا مباشرًا.

وانتصر الزمالك في الافتتاح على مضيفه العنيد “المقاولون العرب” بهدفين دون رد، ليدخل في منافسة مُبكرة مع غريمه التقليدي “الأهلي” والذي تعادله 1/1 إلى فوز مريح بثلاثية أمام مصر المقاصة لحساب نفس الجولة.

وخسر الزمالك أمام بيراميدز يوم 23 يوليو الماضي بهدف دون رد، عندما كان يستعد لاستئناف الموسم الكروي الذي تجمد لأكثر من 4 أشهر بسبب جائحة فيروس كورون، إلا أنه استطاع الفوز بهدفين دون رد في الجولة 24 من الموسم الماضي 2020/2019، وسجل الثنائية مصطفى محمد وكابونجو كاسونجو.

وكان الزمالك قد فاز على بيراميدز 2/صفر في الدوري المصري الممتاز مطلع شهر ديسمبر 2019، وذلك بعد 3 أشهر فقط من تتويجه بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز بثلاثية نظيفة في النهائي.

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بيراميدز 0-0 الزمالك

???? ملعب الدفاع الجوي (القاهرة)

???? الدوري المصري الممتاز 2021/2020 (الجولة الثانية)

تبدأ بعد قليل

تشكيلة بيراميدز: شريف إكرامي – أحمد فتحي – أحمد سامي – علي جبر – عمر جابر – نبيل دونجا – عبد الله السعيد – محمود حمادة – طارق طه – إيريك تراوري – جون أنطوي.

تشكيلة الزمالك: محمد أبو جبل – حازم إمام – محمود علاء – محمود حمدي الونش – أحمد فتوح – فرجاني ساسي – طارق حامد – أشرف بنشرقي – حميد أحداد – أحمد سيد زيزو – مصطفى محمد.