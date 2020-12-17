اخبار الامارات | فان مارفيك يجتمع برئيس اتحاد كرة القدم

التقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم اليوم الخميس مع الهولندي بيرت فان مارفيك، الذي يقود تدريب المنتخب الأول خلال الفترة المقبلة.

ذكر الموقع الألكتروني الرسمي لاتحاد الكرة الإماراتي اليوم أن النعيمي تحدث مع فان مارفيك حول المرحلة المقبلة التي تتطلب جهودًا مضاعفة من أعضاء الجهازين الإداري والفني واللاعبين الذين سيتم اختيارهم لتمثيل المنتخب، مطالبًا الجميع بالوقوف خلف المنتخب ودعمه للوصول إلى الأهداف المنشودة.

وتشهد المرحلة المقبلة خوض منتخب الإمارات مبارياته المتبقية من التصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر ونهائيات كأس آسيا 2023 بالصين، التي ستنطلق اعتبارًا من مارس المقبل.

يلتقي المنتخب الإماراتي مع نظيره الماليزي بالامارات في 25 مارس، فيما يواجه منتخب إندونيسيا في العاصمة جاكرتا يوم 30 من ذات الشهر، ثم يستضيف منتخبي تايلاند وفيتنام يومي 7 و 15 يونيو المقبل.

ويحتل منتخب الإمارات المركز الرابع في ترتيب المجموعة السابعة بالتصفيات، برصيد ست نقاط من أربع مباريات، بفارق خمس نقاط خلف منتخب فيتنام (المتصدر)، الذي خاض خمسة لقاءات.

يذكر أن فان مارفيك قد وقع رسميًا عقد توليه قيادة المنتخب في وقت سابق اليوم، وسيتواجد المدرب اليوم في استاد زعبيل لمتابعة أحداث مباراة الوصل والجزيرة ضمن المرحلة العاشرة لبطولة دوري الخليج العربي الإماراتي، وغدًا الجمعة في ستاد آل مكتوم لمتابعة أحداث مباراة النصر والعين وذلك بحضور جهازه المساعد.