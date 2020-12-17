الامارات | استبعاد روسيا عن المشاركات الرياضية الدولية لمدة عامين

شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد روسيا عن المشاركات الرياضية الدولية لمدة عامين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت محكمة التحكيم الرياضية "كاس" اليوم الخميس عن استبعاد روسيا لمدة عامين عن المشاركة في البطولات الدولية الكبرى بينها أولمبياد طوكيو الصيف المقبل والأولمبياد الشتوي في الصين عام 2022، وذلك لانتهاكها قوانين مكافحة المنشطات.

وقلص القضاة الثلاثة الذين عينتهم المحكمة إلى النصف عقوبة الاستبعاد لاربع سنوات التي اقترحتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ("وادا") العام الماضي، في حين منحت الفرصة أمام الرياضيين الروس الذين لم يسبق معاقبتهم بسبب تناول المنشطات، للمشاركة تحت علم محايد.

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