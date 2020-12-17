شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف حقيقة تورط النادي في قضايا فساد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك كل ما تردد في الساعات الأخيرة حول وجود حالات فساد وتوريط للنادي بشأن قضايا النادي مع لاعبيه الأجانب أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أو المحكمة الرياضية الدولية .
وأكدت اللجنة أنها لم تصرح لأي من وسائل الإعلام في الساعات الأخيرة أو الهجوم على اي شخص أو إتهام أحد بالتسبب في توريط النادي بالغرامة المالية الكبيرة .
وشددت اللجنة على أنها تسعى لاتخاذ كل الخطوات التي تحفظ حقوق النادي وكل ما ينشر بعيدا عن المنظومة الإعلامية بالنادي هو مجرد اجتهادات صحفية .
-
الوضع في مصر
-
اصابات
123,153
-
تعافي
105,719
-
وفيات
6,990
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يكشف حقيقة تورط النادي في قضايا فساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.