شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل الجونة مع المصري في مباراة مثيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة لقاء الجونة أمام نظيره المصري البورسعيدي، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم الخميس، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

تقدم المصري بالهدف الأول عن طريق أحمد رفعت الذي تلقى تمريرة محمد عنتر ووضعها من لمسة واحدة على يسار أحمد عادل عبدالمنعم حارس الجونة.

وفي الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 80، أدرك والتر بواليا التعادل لفريقه بعدما استغل دربكة أمام مرمى المصري ولعبها خلفية رائعة لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1.

بهذه النتيجة رفع المصري رصيده إلى النقطة الثانية في المركز الثامن، فيما ارتفع رصيد الجونة لنفس الرصيد في المركز السابع.