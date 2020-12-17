شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ يناقش تحضيرات الأهلي لرحلة النيجر مع الجهاز الفني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، جلسة مع الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة غزل المحلة المقرر لها مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

ويواصل مدير الكرة جلساته التحضيرية مع الجهاز الإداري لترتيب رحلة الفريق إلى النيجر، استعدادًا لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها 23 ديسمبر الجاري.