«إنذار» تتصدر الحقايق و«الساعية» تحقق أفضل توقيت في الوثبة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدرت «إنذار» لمالكها علي الشامسي مراحل الشوط الأول لفئة الحقايق التي أقيمت الخميس ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر لموسم سباقات الهجن 2020، واستطاعت «إنذار» أن تقطع مسافة 3 كلم بزمن قدره 4:18:4 دقيقة.

وفي الشوط الثاني كان الموعد مع «براق» لمبارك الخييلي بعد وصوله في المركز الأول وبزمن بلغ 4:17:4، وفي الشوط الثالث انتصرت «دلال» لفايل العفاري على منافسيها محرزة ناموس الشوط والمركز الأول بزمن قدره 4:21:7، وأهدت «الشاهينية» مالكها محمد العامري ناموس الشوط الرابع بعد أن قطعت المسافة بزمن قدره 4:24:5.

وجاءت باقي نتائج الفائزين كالتالي: الشوط الخامس «متعب» لراكان العمري بزمن بلغ 4:22:3، الشوط السادس «أرصاد» لحمد الوهيبي بتوقيت قدره 4:20:2، الشوط السابع «سياقة» لهادف المنصوري بزمن قدره 4:24:3، الشوط الثامن «الباز» لمحمد المري بزمن بلغ 4:20:7، الشوط التاسع «الهايلة» لسالم الوهيبي بتوقيت قدره 4:22:4، الشوط العاشر «بلشة» لسالم العمري بتوقيت قدره 4:21:2، الشوط 11 «النداوي» لسالم العامري بزمن قدره 4:21:5، الشوط 12 «قرار» لمسعود العامري بتوقيت قدره 4:32:7، الشوط 13 «رعاد» لمانع آل عامر بزمن بلغ 4:23:3، الشوط 14 «شخصية» لعيد العمري بتوقيت قدره 4:24:8، الشوط 15 «مكلف» لمحمد العسكري بزمن قدره 4:22:9، الشوط 16 «شواهين» لسالم المنصوري بتوقيت قدره 4:22:7، الشوط 17 «بحر طامي» لسالم المنصوري بتوقيت قدره 4:18:3، الشوط 18 «زوم» لعبدالله الظاهري بتوقيت قدره 4:27:1، الشوط 19 «متعبة» لراشد بن مروشد بتوقيت قدره 4:22:3، الشوط 20 «غازي» لسلطان العامري بزمن قدره 4:24:0، الشوط 21 «سعادة» لناصر المري بزمن قدره 4:22:7، الشوط 18 «هملولة» لسعيد الكتبي بتوقيت قدره 4:21:4، الشوط 23 «مقدام» لمحمد العامري بزمن قدره 4:21:4، الشوط 24 «رئاسة» لحمد الوهيبي بتوقيت قدره 4:23:4، الشوط 25 «راهي» لمسلم العامري بتوقيت بلغ 4:21:8.

وخصصت اللجنة المنظمة للمنافسات شوطين للهجن المباعة من المزادات وخطفت «الساعية» لسعيد المحرمي ناموس الشوط 26 بعد أن قطعت مسافة الشوط بزمن قدره 4:17:3، وفي الشوط 27 كان الموعد مع «مسبار» لحمد النعيمي لتحقق المركز الأول وناموس الشوط بزمن قدره 4:26:2.

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