الزمالك ينفي التعاقد مع «رمضان صبحي»

كشف عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية لنادي الزمالك، اليوم الخميس، حقيقة إبرام صفقات تبادلية مع فريق بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الشتوية والمقرر لها بشهر يناير من العام الجديد.

وقال سالم في تصريحات إذاعية لـ"راديو مصر" اليوم الخميس:" ما تردد في الساعات الماضية عن إبرام صفقات تبادلية مع مسؤولي فريق بيراميدز أو أي فريق آخر غير صحيح".

وأضاف:"لاعبو الزمالك حصلوا على كافة مستحقاتهم المالية المتأخرة".