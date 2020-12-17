بعد إصابته بكورونا ونقله للمستشفى .. بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي يوجه رسالة للجماهير

وجه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، رسالة لجماهير النادي ، حيث طمأنهم على حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المُستجد «كوفيد -19».

ونُقل موسيماني إلى المُستشفى عقب إصابته، وأوضح محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية بالنادي، أنه تم نقل مدرب نادي القرن لعزله.

وكتب موسيماني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مساء الخير للجميع، لقد ذهبت للتو لإجراء أشعة سينية (X-rays)، وسأحصل على المشورة من الأطباء غدًا (الخميس)».

وأضاف المدرب الجنوب إفريقي: «شكرًا لكل تمنياتكم الطبية، إن شاء الله سأعود قريبًا».

وكان النادي الأهلي قد أعلن أمس الأربعاء إصابة موسيماني بفيروس كورونا.