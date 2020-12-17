بطولة أستراليا: تأكيد الموعد الجديد في 8 شباط/فبراير

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







ملبورن - ستقام بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، بين 8 و21 شباط/فبراير المقبل، بحسب ما أعلنت رابطة المحترفين الخميس، مؤكدة تأجيلها بسبب القيود الصحية المفروضة جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتنطلق تصفيات الرجال في البطولة التي كانت مقررة في الاصل في 18 كانون الثاني/يناير، بين 10 و13 كانون الثاني/يناير في العاصمة القطرية الدوحة، ثم ينتقل اللاعبون وفرقهم إلى استراليا للخضوع لحجر صحي اجباري مدته 14 يوما، بحسب ما أشارت الرابطة.

لكن استراليا ستستضيف مجموعة من الدورات الاعدادية على غرار كأس رابطة المحترفين "ايه تي بي" المنتظرة.

ويأتي تأجيل بطولة استراليا ثلاثة اسابيع، بعد موسم كاد فيروس كورونا يدمّره وادى الى الغاء بطولة ويمبلدون الكبرى للمرة الاولى منذ الحرب العالمية الثانية، فيما تأجلت بطولة رولان غاروس واقيمت بطولة الولايات المتحدة وراء ابواب موصدة.

ومن المتوقع السماح للجماهير بحضور المباريات في متنزه ملبورن، في ظل السيطرة الراهنة على الفيروس في ملبورن، لكن على اللاعبين الخضوع لحجر لمدة 14 يوما.

مواضيع قد تهمك :