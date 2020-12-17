الدوري الإنجليزي: رأسية فيرمينو تمنح ليفربول الانفراد بالصدارة

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





تمكن فريق ليفربول من الانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد تغلبه على ضيفه توتنهام بهدفين لهدف في الأسبوع الثالث عشر من المسابقة.

وجاءت رأسية البرازيلي روبرتو فيرمينو في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء لتمنح ليفربول النقاط الثلاث وليصل رصيده إلى 28 نقطة بينما تراجع توتنهام إلى المركز الثاني بـ25

وبدا أن المواجهة الممتعة ستنتهي بالتعادل، مع دخول المباراة في الوقت المحتسب بدل الضائع، قبل أن يرتقي فيرمينو عاليا ويسدد برأسه ركنية أندرو روبرتسون لتسكن شباك حارس توتنهام هوغو لوريس.

وافتتح ليفربول أهداف اللقاء في الشوط الأول عندما اصطدمت تسديدة محمد صلاح بإريك داير لتستقر في شباك الضيوف.

لكن وبعد سبع دقائق انطلق الكوري الجنوبي سون هيونغ في هجمة مرتدة ليسجل هدف التعادل.

وحظي توتنهام في الواقع بفرص أفضل في الشوط الثاني، وهي الفرص التي سيندم عليها جوزيه مورينيو المدير الفني للتوتنهام مع إحراز فيرمينو هدف الفوز

ليلة آنفيلد المؤثرة تنتهي بانتصار

وشهد اللقاء إحياء مشجعي ولاعبي ليفربول ذكرى المدرب الفرنسي السابق للفريق جيرارد هولييه الذي توفي عن 73 عاما هذا الأسبوع.

وعلى أرض الملعب سعى فريق المدير الفني لليفربول، يورغن كلوب، ولاعبو الفريق إلى استعادة الثقة بعد الأداء الباهت أمام فولهام.

في المقابل كان توتنهام يسعى إلى وضع نهاية لسجل ليفربول الخالي من الهزائم على أرضه في الدوري الإنجليزي والممتد لـ66 مباراة.

إلا أن نهاية اللقاء رجحت كفة ليفربول على حساب توتنهام الذي أضاع لاعبوه العديد من الفرص الذي سيندمون عليها لاحقا.

ويحتفظ مورينيو بذكرى غير سارة مع ملعب ليفربول حيث كان الملعب شاهدا على الخسارة التي مني بها فريق مانشستر يونايتد عام 2018 تحت قيادته وهي التي وضعت نهاية لمشوار مسيرته مع فريق الشياطين الحمر.

Getty Images رأسية فيرمينو الموجهة إلى مرمى توتنهام

"أخبرني جوزيه أن الفريق الأفضل خسر"

قال كلوب مدرب ليفربول "لقد كانت مجرد مباراة جيدة حقا ضد فريق يجيد الهجمات المرتدة بشكل وحشي، لقد أبلينا بلاء حسنا في الاستحواذ على الكرة. أفضل طريقة للدفاع أمام توتنهام هي الاحتفاظ بالكرة طوال الوقت".

"نعم، لقد سجلوا هدفا وكانت لديهم فرصتان. إلا أنه وبصرف النظر عن ذلك، سيطرنا على المباراة. هذه ثلاث نقاط مستحقة بشكل كبير. أنا سعيد. بالنسبة لي، (هدف توتنهام) جاء من تسلل. لقد شاهدوه (الحكام) 20 مرة، لكن عندما رأيته كان تسللا".

وعن الحديث الذي تبادله مع مورينيو بعد صافرة النهاية قال كلوب "جوزيه قال لي أن الفريق الأفضل خسر. اعتقدت أنه كان يمزح، لكنه لم يكن كذلك"..

من جانبه، قال مورينيو "كنا نلعب من أجل الفوز، ولم نلعب للحصول على نقطة .. كانت لدينا أكبر الفرص للفوز بالمباراة".

"أشعر أنها كانت نتيجة غير مستحقة للغاية، لكن هذه هي كرة القدم .. بشكل عام كانت المباراة دائما تحت السيطرة وأنا سعيد جدا بالأداء".

الإحصائيات

فاز توتنهام بواحدة فقط من أخر 27 مباراة خاضها خارج أرضه في الدوري الممتاز ضد ليفربول، وكان آخر فوز له هناك في مايو/أيار 2011

تلقت شباك توتنهام أهدافا أكثر في الدوري الإنجليزي الممتاز فقط ضد تشلسي (102) مقارنة مع ليفربول (97)

كانت هذه أول هزيمة لتوتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز في 12 مباراة، منذ الخسارة 0-1 أمام إيفرتون في سبتمبر/أيلول

لم يفز مورينيو خارج أرضه أبدا ضد كلوب في ست محاولات في جميع المسابقات، وكان كلوب هو المدرب الذي واجهه بعيدا عن أرضه دون أن يتذوق الفوز على الإطلاق

سجل سون 11 هدفا في 13 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، معادلا حصيلة أهدافه في موسم 2019-20 بأكمله (11 في 30)

20 من أهداف توتنهام الـ 25 في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم سجلها سون (11) أو كاين (9)