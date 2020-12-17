شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مدارس أجنبية مقابل 13 ممثل محلى بين مدربى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتواجد 5 مدربين أجانب في قيادة فرق الدوري المصري بينما فضلت باقي الأندية التعاقد مع مدربين وطنيين ، حيث ساهمت الميزانيات الخاصة بالأندية والخوف من المخاطرة حال التعاقد مع مدربين أجانب ويفشلوا في مهمتهم في تفضل مجالس الإدارات للمدرب الوطني بفضل إلمامه بظروف الكرة المصرية وحالة كل اللاعبين.

ويضم الدوري المصري 5 مدربين أجانب من 5 مدارس كروية مختلفة ما بين الأوروبية واللاتينية والإفريقية، مع المدرسة الوطنية، التي يمثلها العديد من المدربين المحليين، وهو ما يخلق حالة من التنافس بين فرق الدوري الممتاز، ويفرز كوادر تدريبية جديدة.

وهناك من المدربين الأجانب كلا من بيتسمو موسيماني مدرب الأهلي، والذي يمثل المدرسة الجنوب إفريقية، وجيمي باتشيكو مدرب الزمالك ممثلا عن المدرسة البرتغالية والأوروبية، ومعه بابا فاسيليو مدرب وادي دجلة ممثلا عن المدرسة اليونانية، والأرجنتيني رودلفو أروابارينا مدرب بيراميدز ممثلا للكرة اللاتينية والأرجنتينية، وأخيرا البرازيلي هيرون ريكاردو ممثلا عن المدرسة البرازيلية واللاتينية.

ومن المدرسة الوطنية يوجد 13 مدرب وهم حسام حسن مع الاتحاد السكندري وأحمد سامي مع سموحة وعلي ماهر مع المصري وإيهاب جلال مع المقاصة وعماد النحاس مع المقاولون العرب، ورضا شحاتة مع الجونة وطارق العشري مع طلائع الجيش ومختار مختار مع الإنتاج الحربي، وسامي الشيشيني مع أسوان وحلمي طولان مع إنبي ومحمد يوسف مع البنك الأهلي وهيثم شعبان مع سيراميكا كليوباترا، وخالد عيد مع غزل المحلة.

وتختلف خبرات مدربي الدوري المصري الوطنين بين المدربين أصحاب التاريخ الكبير مثل حلمي طولان ومختار مختار وطارق العشريوخالد عيد ، وكذلك أصحاب البصمات الجلية في مشوارهم التدريبي مثل حسام حسن وإيهاب جلال مقابل الكوادر الشابة والواعدة مثل عماد النحاس ومحمد يوسف وسامي الشيشيني وهيثم شعبان وأحمد سامي ورضا شحاتة وعلي ماهر.