شكرا لقرائتكم خبر عن فييرا يتقدم للإنتاج الحربي أمام الإسماعيلي في الدقيقة 15 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح محمد فييرا لاعب الانتاج الحربي في احراز هدف التقدم لفريقه أمام الاسماعيلي في الدقيقة 15 ، في المباراة التي تجمعهما على إستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

جاء تكشيل الاسماعيلي كالتالى:

حارس المرمى: محمد فوزى.

خط الدفاع: رضوان شريفى – دونجا – مروان الصحراوى – نادر رمضان.

خط الوسط الدفاع: عماد حمدى – عمر الوحش.

الخط الوسط الهجومى: أرى بابل – مدحت فقوسة – عبد الرحمن مجدى.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف .

على مقاعد البدلاء.. محمد صبحى، محمد بيومى، البدرى، محمد هاشم، أحمد مدبولى، محمد صادق، محمد الشامى، محمد عادل ، شكرى نجيب.

وجاء تشكيل الانتاج الحربي على النحو التالي:

حارس المرمى: أحمد يحيى.

خط الدفاع: علي فتحي ومحمد الشبيني، ومحمد بازوكا وأحمد علي.

خط الوسط الدفاع:مامادو أنياس وغنام محمد، ومحمد الجمل وعلاء سلامة.

خط الهجوم: محمد فييرا وباسم مرسي..

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: معاذ الحناوي ومحمد عبدالمجيد، ومحمود رجب ومحمد عبدالفتاح، والسيد الشبراوي وإبراهيم عبدالخالق، وأحمد عفيفي ومحمد عصام، وعبدالرحمن أسامة.

ويدير المباراة الحكم محمود البنا، ويساعده كلًا من مصطفى عطية وعماد العقاد، ومعهم خالد منسي حكمًا رابعًا، ومحمود ناصف حكمًا للفيديو، وسعيد حمزة مساعد حكم فيديو.

ويذكر أن الإسماعيلي قد استهل الموسم بالتعادل السلبي أمام المصري في دربي القناة دون أهداف، أما الإنتاج الحربي فسقط في فخ الهزيمة بثنائية نظيفة أمام سيراميكا كليوباترا الصاعد حديثا لعالم الأضواء والشهرة.