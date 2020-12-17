شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 17 ديسمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الزمالك يحاول احتواء غضب مصطفى محمد بتعديل عقده، موسيماني يخضع لمسحة جديدة غداً لتحديد موقفه من رحلة النيجر .

موسيماني يخضع لمسحة جديدة غداً لتحديد موقفه من رحلة النيجر

يخضع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، لمسحة جديدة غدا الجمعة لتحديد موقفه من رحلة النيجر لمواجهة فريق سونيديب يوم 23 ديسمبر الجارى فى ذهاب الدور التمهيدى لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك يحاول احتواء غضب مصطفى محمد بتعديل عقده

يبذل مسئولو الزمالك محاولات مكثفة لإثناء مصطفى محمد مهاجم الفريق عن رغبته فى الاحتراف الأوروبي فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما كشف اللاعب للمقربين منه عن تمسكه بالعرض التركى المقدم من جالاتا سراى التركي ورحيله عن الفريق.

غزل المحلة يعلن التوصل لاتفاق مع والد إمام عاشور على تسديد المليون جنيه

أعلن حسام عزو، نائب رئيس غزل المحلة، توصل ناديه لاتفاق مع إمام عاشور لاعب الزمالك لتسوية مستحقات ناديه لدى اللاعب خلال الفترة المقبلة، وقال حسام عزو فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحك بيضحك مع الإعلامى أحمد خيرى عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "والد إمام عاشور تواصل معنا منذ أسبوع وطلب تسوية مستحقات نجله لدى النادى ورحبنا على الفور لأن اللاعب فى النهاية ابن غزل المحلة".

محمد شريف يرفض عرضا إماراتيا للرحيل عن الأهلى بالميركاتو الشتوى

رفض محمد شريف نجم هجوم الأهلي عرضاً عن طريق أحد الوكلاء للانتقال للدوري الإماراتي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وأكد شريف أنه يرغب في الاستمرار مع الأهلي في الموسم الجديد خاصة وأن الفريق بصدد المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقرر انطلاقها مطلع شهر فبراير المقبل.

استمرار إيجابية 14 لاعبا بمنتخب الشباب وسلبية الباقين قبل مواجهة تونس ظهرت نتيجة المسحة الخاصة بمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، والتى أجريت صباح أمس الأربعاء، وأكدت سلبية 14 حالة، استعداداً لمواجهة تونس غدا الجمعة فى الجولة الثانية بتصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بموريتانيا، واستمرار إيجابية 14 لاعباً المصابين بكورونا بعد إجراء المسحات للمرة الثالثة وتم عزلهم فى أحد الفنادق بعيدا عن فندق المنتخب.

أعاد مسئولو النادي الأهلي مفاوضاتهم مبكرا مع صن داونز الجنوب افريقي لضم الأورجوياني جاستن سيرينو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم هجوم الفريق الأحمر قبل كأس العالم للأندية، ويرغب مسئولو الأهلي في انهاء المفاوضات، لمنع مشاركة سيرينو مع صن داونز في الدور التمهيدي لدوري ابطال افريقيا، حيث انه في حالة حدوث ذلك فلن يكون مسموحا له المشاركة مع الاهلي في البطولة الافريقية ومن ثم سيتم التراجع عن فكرة ضمه من الأساس.